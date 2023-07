Sicilia, annunciati voli charter diretti a Sharm el Sheikh: quando

Il tour operator Going ha annunciato nuove programmazioni charter per collegare Catania e Palermo con Sharm el Sheik.

Buone notizie per chi desidera trascorrere le ferie estive in una meta ambita come Sharm el Sheikh, in Egitto. Grazie, infatti, al tour operator Going, verrà rinforzata la programmazione charter sul mar Rosso. Sono, infatti, stati annunciati collegamenti aerei diretti Napoli e dai 2 maggiori scali siciliani: Catania e Palermo.

Da Catania, sarà possibile viaggiare in direzione Sharm el Sheikh dal 23 luglio e al 3 settembre, mentre da Palermo sono possibili sia di domenica sia di lunedì da metà luglio a metà settembre. Per quanto riguarda gli orari, dal Falcone Borsellino il decollo è alle 15:15 e l’arrivo previsto a Sharm el Sheikh è alle 18:15, mentre il ritorno sarà con partenza dall’Egitto alle 11 e arrivo in Sicilia alle 14:15. Il lunedì, invece, la partenza è prevista alle 9:40 per atterrare a Sharm alle 14, con ritorno in partenza alle 6 e arrivo a Palermo alle 8:40.

Per quanto riguarda lo scalo etneo, il volo d’andata è alle 13:45 per arrivare alle 18:15; al ritorno si parte alle 10:15 per atterrare alle 12:45, di ogni domenica.

“I turisti campani e siciliani sono grandi amanti del Mar Rosso e della vacanza all inclusive — afferma Maurizio Casabianca, chief commercial & operations officer di Going — e non potevamo esimerci dall’introdurre collegamenti aerei diretti per il periodo di picco delle vacanze. Stiamo ricevendo commenti entusiastici dai clienti partiti con i servizi charter dalla Lombardia: del Sunrise Diamond Resort colpiscono positivamente l’eleganza della struttura, completamente rinnovata, la ristorazione e gli spazi per le famiglie con una grande piscina e il parco-giochi in acqua”.