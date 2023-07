Meteo, torna “El Nino”: porterà caldo record

Torna El Nino, il fenomeno atmosferico che porterà caldo record. Di seguito le informazioni comunicate dal Wmo.

Dopo sette anni torna El Nino, il fenomeno atmosferico di riscaldamento del Pacifico tropicale centrale e orientale, che porterà caldo record in varie parti del mondo. Questo è quanto annunciato tramite un comunicato l’Organizzazione meteorologica internazionale (World meteorological organization).

“L’arrivo del Nino aumenterà di molto la probabilità di battere i record di temperatura e innescherà più caldo estremo in molte parti del mondo e degli oceani – ha reso noto il segretario generale della Wmo, Petteri Taalas -. Questo è un segnale per governi nel mondo perché si preparino a limitare gli impatti sulla nostra salute, gli ecosistemi e le economie. Avvisi tempestivi e azioni preventive verso gli eventi meteorologici estremi associati con questo grande fenomeno climatico sono vitali per salvare vite e mezzi di sostentamento“.

Tale fenomeno atmosferico si verifica in media fra i 2 e i 7 anni e dura fra i 9 e i 12 mesi; l’ultimo si era verificato nel 2016, contribuendo a rendere quell’anno il più caldo mai registrato.