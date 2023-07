Sparatoria a Catania: morto il 27enne rimasto ferito

Il ragazzo ferito durante la sparatoria avvenuta a Catania qualche giorno fa non ce l'ha fatta: ha perso la vita a causa del proiettile che lo ha colpito.

Kastriot Ismailaj non ce l’ha fatta. Si tratta del ragazzo di 27 anni, cittadino albanese, che era rimasto gravemente ferito in occasione della sparatoria avvenuta nel quartiere di Nesima, a Catania, venerdì 30 giugno. Il giovane è deceduto stamattina all’ospedale Garibaldi Centro del capoluogo etneo.

L’uomo era giunto al Pronto Soccorso in codice rosso e le sue condizioni erano subito apparse molto serie, in quanto era stato ferito da un proiettile alla testa durante una lite per motivi economici. Secondo quanto dichiarato, i medici non sarebbero riusciti a estrarre il corpo estraneo dalla testa della vittima.

Nel frattempo, il terzo uomo coinvolto nella vicenda, un italiano di 27 anni, si trova attualmente sottoposto a fermo, in quanto si sarebbe presentato alla polizia per fornire una sua versione dei fatti. Sono in corso le indagini per accertare un possibile coinvolgimento di una quarta persona.