Sparatoria a Catania, ci sono novità: altri due i ricercati

Ci sono novità riguardo al caso della sparatoria avvenuta nel quartiere di Nesima, a Catania, qualche giorno fa. Di seguito i dettagli.

In tutto pare che siano cinque le persone coinvolte nella sparatoria di venerdì scorso, 30 giugno, a Nesima. Il fatto è costato la vita ad un ragazzo albanese di 27 anni, Kastriot Ismailaj, deceduto ieri mattina presso l’ospedale Garibaldi Centro di Catania.

Oltre al 27enne Giovanni Di Benedetto, che si è presentato spontaneamente presso gli uffici della squadra mobile di via Ventimiglia due giorni fa, un altro uomo, di 43 anni, è coinvolto ed è anche rimasto ferito, essendo caduto dal secondo piano della palazzina dopo essere stato colpito da un’arma da fuoco. Indagini in corso per trovare le altre due persone implicate nella vicenda.