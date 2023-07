Lotta all’abusivismo commerciale: controlli e sanzioni a Catania

Intensificazione dei controlli dei carabinieri di Catania, multati paninari e venditori ambulanti.

Negli ultimi mesi, il comando provinciale dei carabinieri di Catania ha intensificato i servizi straordinari e coordinati a largo raggio, anche grazie al rinforzo delle squadre della “Compagnia d’Intervento operativo – Cio” del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”. I carabinieri della compagnia di piazza Dante, supportati dai colleghi della Cio e dal personale dalla Polizia locale, hanno effetuato dei lunghi controlli nel quartiere di Ognina al fine di combattere l’abusivismo commerciale.

In particolare, sono stati controllati e poi sanzionati per occupazione abusiva del suolo pubblico 7 “food truck” in via del Rotolo e un venditore ambulante di giocattoli in Piazza Nettuno. Questi ultimi occupavano la strada senza concessione del Comune e per questo sono stati obbligati a liberare il suolo e al pagamento di una multa che ammonta alla somma di 173 euro.

Altri controlli sono stati effettuati in piazza Giovanni XXIII per quanto riguarda i cosidetti “paninari“, quattro dei quali accusati di occupazione del suolo stradale per 24 ore su 24, violando l’autorizzazione comunale che concede una sosta dalle ore 19 fino alle 2, utilizzando stalli per la sosta destinati alla cittadinanza. Inoltre, uno dei camioncini è stato rimosso in quanto trovato in stato di abbandono e destinato ad essere sede di rifiuti e roditori.