Trovato con cocaina in tasca: arrestato 22enne nel Catanese

Controlli dei carabinieri in un comune del Catanese. Un 22enne è stato arrestato con l'accusa di spaccio di droga.

Un 22enne pregiudicato è stato arrestato dai carabinieri a Caltagirone con l’accusa di spaccio di droga. I militari hanno trovato il giovane in possesso di 6 grammi di cocaina in tasca, già suddivisivi in dosi, dopo averlo fermato ad un posto di blocco a bordo della sua auto. Successivi controlli sono stati, poi, svolti presso il domicilio dello spacciatore, in cui sono state rinvenute bustine in cellophane necessarie per il confezionamento della droga e un bilancino di precisione all’interno di un comodino della sua camera da letto.

Oltre allo spacciatore fermato, il bilancio a seguito dei controlli è di un uomo a bordo di una Bmw trovato sprovvisto di patente di guida, il quale è stato denunciato alla Procura della Repubblica ed il veicolo è stato sequestrato. I carabinieri hanno infine effettuato controlli alla circolazione stradale elevando sanzioni per 2.500 euro.