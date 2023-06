Scontro pullman AST e Tir nel Catanese: un ferito

Ieri, incidente tra bus AST e Tir nei pressi di Caltagirone: ferito conducente AST, illeso autista del Tir. Sul luogo 118 e la Polizia Stradale

Ieri, lungo la SS 124 in direzione Granmichele al chilometro 23, nei pressi di Caltagirone, è avvenuto uno scontro tra un pullman dell’AST e un Tir per trasporto merci. Le dinamiche dell’incidente sono ancora da accertare ma il sinistro non è stato mortale: l’autista del bus AST è stato ferito mentre il conducente del Tir è rimasto illeso. Sul luogo è intervenuto il 118 che ha preso in cura l’autista ferito portandolo al Pronto Soccorso: le sue condizione non sembrano gravi.

Accorsi sul posto anche gli agenti della Polizia Stradale che hanno effettuato le dovuto rilevazione sul luogo per la ricostruzione della dinamica e ripristinato parzialmente il traffico veicolare.