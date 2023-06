Catania, incendio in centro storico: bruciano rifiuti [VIDEO]

Con l'arrivo dell'estate tornano anche i roghi di rifiuti a Catania: il video dell'incendio di una discarica abusiva in pieno centro città.

Tra le caratteristiche immancabili dell’estate catanese c’è senza dubbio il mare, il sole, le colazioni con la granita e gli incendi dei rifiuti. Nonostante la bella stagione abbia fatto il suo ingresso solo da una settimana, i primi roghi di rifiuti a Catania non si sono fatti attendere.

Uno dei più recenti è avvenuto nel pomeriggio di ieri in pieno centro storico ed è stato ripreso in un video postato sulla pagina Facebook “Lungomare Liberato”. In particolare, il rogo è avvenuto in una delle vie del centro storico: si tratta di via Floresta, traversa della più nota via Garibaldi sulla quale ogni giorno passeggiano moltissimi catanesi e turisti ospiti della città etnea. A bruciare sono stati i rifiuti di una discarica abusiva presente nella via. Necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per domare l’incendio, pericoloso non soltanto per le fiamme ma anche per i fumi rilasciati.