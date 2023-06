Catania, nudi nella fontana dell’Amenano: la foto diventa virale

Sui social è diventata virale la foto di tre uomini nudi nella fontana dell'Amenano a Catania: sale l'indignazione tra i cittadini.

Sta montando l’indignazione dei catanesi dopo l’ultimo caso di inciviltà verificatosi nel cuore della centro cittadino. Si tratta dei tre uomini che hanno fatto la “doccia” nudi nella Fontana dell’Amenano di Piazza Duomo a Catania, le cui foto e video stanno facendo il giro del web e sono diventati virali.

Non è ancora chiara la data dello scatto, ma si pensa essere un evento abbastanza recente, e non si conosce l’identità dei tre uomini. Sulla questione è scattata una polemica, basata sull’indignazione dei cittadini alla vista della bravata dei tre giovani che fanno il bagno nella fontana nel pieno centro della città, di fronte al liotru, simbolo di Catania e al Comune. Sui social i commenti dei catanesi non sono tardati ad arrivare, accusando i tre protagonisti dell’evento di inciviltà e mancanza di rispetto.

Tra i commenti sui social non è mancato quello di Enzo Bianco, ex sindaco della città negli anni passati. “Stento a crederci, ma mi hanno detto che sono immagini vere – ha riportato Bianco in un post sul suo profilo Facebook -! In piazza Duomo, fontana dell’Amenano… l’acqua ‘o linzolu. Che vergogna! E nessun intervento…”.