“Santocielo” il nuovo film di Ficarra e Picone: riprese in corso a Catania

Nuovo film di Ficarra e Picone: le riprese sono in corso a Catania e si protrarranno fino alla metà di luglio. L'uscita a Natale

“Santocielo” il nuovo film di Ficarra e Picone diretto da Francesco Amato per Medusa Film in collaborazione con Tramp Limited è in produzione a Catania. Le riprese dureranno circa fino a metà luglio: il film dovrebbe arrivare in sala per Natale. Insieme a Ficarra e Picone, in scena ci saranno anche le attrici Barbara Ronchi e Maria Chiara Giannetta.