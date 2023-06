Stasera in TV: “Sherlock Holmes – Gioco di Ombre” e “ItaliaU21 vs NorvegiaU21”

Ecco, come di consueto, i consigli della redazione di LiveUnict su cosa vedere stasera in TV. Sarà un mercoledì sera all'insegna di film e sport.

Stasera in TV: se i cinema Catania sono difficili da raggiungere, il palinsesto del piccolo schermo di questo mercoledì sera offre alternative interessanti. Non solo film, spazio anche per lo sport. Ecco i consigli della redazione di LiveUnict.

Sherlock Holmes – Gioco di Ombre [Italia 1, ore 21:20]: Robert Downey Jr. torna a vestire i panni del famoso detective di Londra, Sherloc Holmes. In questo secondo capitolo, Holmes e Watson si trovano di fronte a un nemico formidabile, il professore James Moriarty, interpretato da Jared Harris. Moriarty è un genio criminale che pianifica una serie di attentati e cospirazioni che potrebbero scatenare una guerra tra le nazioni europee. Holmes si impegna a fermarlo e proteggere l’Inghilterra e il resto del continente da questa minaccia imminente.

Europei U21, Italia vs Norvegia [Rai 1, ore 20:45]: Match valevole per la terza giornata del girone D degli Europei U21. Gli Azzurrini si giocano il passaggio ai quarti di finale del torneo contro la Norvegia ancora ferma a 0 punti. L’ Italia è reduce dalla sofferta vittoria per 3-2 contro la Svizzera.

Contagious [Iris, ore 21:00]: Film che narra una storia di diffusione di una malattia contagiosa e delle conseguenze che ne derivano. La trama si sviluppa attorno a un virus mortale che si diffonde rapidamente tra la popolazione, generando una pandemia globale. La vicenda segue un gruppo di scienziati e professionisti medici che cercano di comprendere l’origine del virus e di sviluppare un vaccino per fermare la sua diffusione. Nel frattempo, la società affronta il caos e il panico scatenati dall’epidemia, con sistemi sanitari in collasso, misure di quarantena e sforzi disperati per contenere la malattia.

Sweetheart [Rai 4. ore 21:20]: Film che narra la storia di Jenn, una ragazza che, durante una gita in mare, finisce su un isola deserta, priva di esseri umani. Una minaccia mostruosa emerge dal mare e mette a repentaglio la sua vita. Con risorse limitate e sola, Jennifer deve confrontarsi con questa creatura misteriosa e mortale che la terrorizza.