Stasera in TV: in onda “The Island” e “Big Wedding”

Weekend lontano e cinema Catania altrettanto irraggiungibili? Ecco i film e i programmi stasera in TV consigliati dalla Redazione di LiveUnict.

The Island [Canale 20, ore 21.00]: Film di fantascienza del 2005 con Ewan McGregor e Scarlett Johansson nel cast. Nel ventunesimo secolo ciò che rimane della Terra è “l’isola” e Lincoln non vede l’ora di visitarlo. Tuttavia, non sa che lui e i suoi compagni di viaggio sono dei cloni spediti sull’isola per fornire organi ai loro “originali”.

Cattivi vicini [TwentySeven, ore 21.10]: Mac e Kelly sono una coppia felice con una bella casa nuova e sono da poco diventati genitori. Nonostante l’avanzare della vita adulta, i due si sentono ancora giovani ma le cose cambieranno quando arriveranno i nuovi vicini di casa. Si tratta di dozzine di confratelli della congrega Delta Psi Beta, organizzatori di mega-feste.

Firewall – Accesso negato [IRIS, ore 21.00]: Thriller del 2006 con Harrison Ford, Virginia Madsen e Paul Bettany. Un esperto di sicurezza di una banca è obbligato a invadere il sistema da lui stesso progettato per poter mettere in salvo i propri cari.

Big Wedding [NOVE, ore 21.20]: Commedia con un cast stellare che vede Robert De Niro, Diane Keaton e Susan Sarandon insieme a Ben Barnes, Katherine Heigl e Amanda Seyfried, senza dimenticare un memorabile Robin Williams. Dopo dieci anni di separazione dal marito, Elle torna nella casa dove lui adesso vive con Bebe, miglior amica di Elle ma nuova compagna di suo marito. Il motivo è il matrimonio di Alejandro, il figlio che la coppia ha adottato quando stavano ancora insieme. Sarà l’occasione per una serie di avventure che si svolgeranno nei giorni precedenti al matrimonio.