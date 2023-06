Incidente stradale a Catania: il sindaco Trantino tra i primi soccorritori

Il primo cittadino è stato il primo a prestare soccorso alla vittima, che successivamente ha ricevutole cure necessarie presso l'ospedale Cannizzaro di Catania.

Nel pomeriggio di ieri, si è verificato un incidente stradale sulla strada che collega la circonvallazione con via Vincenzo Giuffrida; una utilitaria era parcheggiata sulla curva della strada, probabilmente per un guasto, tuttavia è stata presa in pieno da uno scooter che procedeva a velocità moderata.

È stato necessario il trasporto in ambulanza dello scooterista presso l’ospedale Cannizzaro, dove ha ricevuto le prime cure per poi essere dimesso. Tra i primi a dargli soccorso è stato proprio il nuovo Sindaco di Catania Enrico Trantino, che passava proprio da quella strada sul suo motorino, e ha dato una mano allo scooterista, in attesa dei soccorsi.

È stato lo stesso scooterista a rendere noto quanto accaduto, tramite un video su Facebook, in cui ringrazia il primo cittadino.