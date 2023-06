Metro Catania: dal 1° luglio solamente biglietti elettronici

Al via biglietti solamente elettronici per la metropolitana di Catania. Ecco come sostituire il vecchio abbonamento.

Ferrovia Circumetnea – Metropolitana di Catania ha informato i passeggeri che a partire dal 1° luglio saranno ritirati gli abbonamenti nelle vecchie smart card e i biglietti a banda magnetica. Dunque, i cittadini in possesso del vecchio abbonamento potranno sostituirlo dal 30 giugno al 15 luglio presso la biglietteria della stazione di Catania Borgo o presso tutte le altre biglietterie della Ferrovia Circumetnea.

Un servizio di customer care dedicato alle richieste di informazioni sul nuovo sistema di bigliettazione elettronica è a disposizione dell’utenza tramite i seguenti canali di assistenza: