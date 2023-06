Chiuso tratto della strada provinciale 156: il percorso alternativo

Predisposta chiusura di un tratto stradale nella strada provinciale 156 nei pressi di Biancavilla. Ecco le info utili.

Fino al prossimo 22 agosto la strada provinciale 156, dal km 0+650 al km. 1+000, in territorio di Biancavilla resterà chiusa al traffico. L’ordinanza di chiusura è stata predisposta dalla città metropolitana di Catania e comprende i residenti e i proprietari dei fondi agricoli serviti dalla strada. La chiusura permetterà in condizioni di sicurezza di un’esecuzione di una paratia con pali in cemento armato.

Tuttavia, il percorso alternativo è:i veicoli provenienti da Biancavilla e diretti verso la provinciale 156 (territorio di Adrano) devono percorrere la provinciale 44 verso valle fino all’incrocio con la statale 121, svoltare a destra e proseguire per circa 2.700 m e poi, all’incrocio, svoltare a destra immettendosi sulla S.p. 156 e raggiungere dopo 2.100 m la provinciale 156 dir. Per i veicoli provenienti dalla direzione opposta il percorso è inverso.