Sicilia, allerta arancione per rischio incendi: l’avviso

La Protezione civile ha emanato un avviso di pre-allerta arancione per rischio incendi a causa delle alte temperature per la giornata di domani. Tuttavia, le temperature massime per la giornata di domani sono di 33 gradi in provincia di Agrigento e a Catania la massima sarà di 32 gradi. Inoltre, è opportuno prestare particolare attenzione vista l’allerta della protezione civile.