Catania, screening cardiologici gratuiti per tutti: quando

Al via la campagna nazionale di prevenzione del rischio cardiovascolare Truck Tour Banca del Cuore 2023, facente parte del più ampio progetto 'Banca del Cuore. Previste tappe anche a Catania, ecco quando.

Anche quest’anno partirà la campagna nazionale di prevenzione del rischio cardiovascolare Truck Tour Banca del Cuore 2023, facente parte del più ampio progetto ‘Banca del Cuore’. L’ iniziativa mette a disposizione della popolazione degli screening cardiologici approfonditi a titolo gratuito. La data d’inizio del tour è fissata a domenica 25 giugno e durerà nei prossimi 6 mesi.

Un Jumbo Truck appositamente allestito farà tappa in 26 città italiane per offrire alla popolazione uno screening cardiologico completo. Tra queste, anche la città di Catania. Grazie al Progetto Banca del Cuore, ideato da Michele Gulizia, direttore della Cardiologia dell’Ospedale Garibaldi-Nesima di Catania, a tutti i cittadini che afferiranno al Truck verrà consegnata una BancomHeart personale, una card unica al mondo che permette l’accesso 24 ore su 24 al proprio elettrocardiogramma, ai valori della pressione arteriosa, alle patologie sofferte, alle terapie assunte, agli stili di vita praticati e a tutti gli esami cardiologici e di laboratorio eseguiti. Grazie a questa card, gli utenti saranno provvisti di una password per consultare o scaricare i propri dati clinici, immagazzinati in una “cassaforte” virtuale.

A Catania, il Jumbo Truck farà tappa il 2,3 e 4 ottobre.