Catania, trovato in possesso di crack: arrestato giovane classe 2003

Un giovane di classe 2003 di Catania è stato trovato in possesso di crack e cocaina ed è stato arrestato e condotto a Piazza Lanza.

Nel pomeriggio del 15 giugno scorso, la Polizia di Stato ha tratto in arresto S.S.G (classe 2003) poiché colto nella flagranza del reato di detenzione, ai fini di illecito spaccio, di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e crack.

Nel corso delle ordinarie e periodiche attività finalizzate a contenere e reprimere il fenomeno dell’illecita cessione di sostanze stupefacenti, personale della Sezione Criminalità Diffusa (Falchi) della locale Squadra Mobile, in zona rione Picanello, intercettava uno scooter con alla guida un giovane catanese che, quando si sono accorti degli operatori dei Falchi, si sono inseriti tra le auto in coda per evitare l’eventuale controllo di polizia.

Prontamente bloccato e controllato, il ventenne S.S.G. è stato trovato in possesso n. 3 involucri di sostanza stupefacente tipo cocaina.

In relazione a quanto constatato, avendo il fondato e ragionevole sospetto che potesse detenere ulteriore e diversa sostanza, è stata eseguita una perquisizione presso la sua abitazione. L’atto di ricerca sortiva esito positivo poiché, nell’appartamento, il S.S.G. deteneva altra cocaina dal peso di 9 gr. circa e crack per 13 gr. circa già suddivisa in singole dosi da destinare agli interessati acquirenti/assuntori.

Infatti, insieme alla sostanza stupefacente è stato rinvenuto il materiale utilizzato per la pesatura ed il confezionamento.

In ragione del quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuta, il S.S.G. è stato tratto in arresto e, dopo le formalità di rito, d’intesa con il P.M. di turno, tradotto presso la Casa Circondariale di Catania – Piazza Lanza per ivi essere mantenuto a disposizione dell’A.G. procedente che, nei giorni scorsi, convalidava l’operato arresto.