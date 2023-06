Ficarra e Picone in piazza Santa Maria di Gesù per le riprese del loro nuovo film: ecco alcune foto del set in preparazione.

Durante questa settimana la piazza Santa Maria di Gesù sarà chiusa al traffico per permettere a Ficarra e Picone di girare il loro nuovo film, intitolato “Fic&Pic8”.

Di seguito alcune foto dal set, scattate dalla redazione di LiveUnict, in attesa di vedere all’azione i due famosi attori e comici palermitani.

Foto a cura di Gabriella Ventaloro.