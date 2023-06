L’Etna fa il “compleanno”: previsti festeggiamenti in grande

Domani l'Etna compie 10 anni, ma non dalla sua nascita: ecco il motivo.

Il Monte Etna è il vulcano attivo più alto d‘Europa, nonché laboratorio naturale per gli studiosi di geologia e vulcanologia ed eccezionale sito naturale che offre paesaggi mozzafiato e biodiversità. Domani, 21 giugno 2023, “mamma” Etna compie gli anni: non dalla sua nascita, ma ricorre il decimo anniversario da quando l’Unesco l’ha inserita nella lista dei Patrimoni Mondiali dell’Umanità.

La motivazione del riconoscimento è che si tratta di uno dei più iconici vulcani attivi, rappresentando uno straordinario esempio di processi geologici continui e formazioni vulcaniche. La sua attività vulcanica è stata documentata da esseri umani per almeno 2.700 anni ed è dunque una delle più lunghe registrazioni documentate al mondo di vulcanismo storico, essendo anche uno dei vulcani meglio studiati e monitorati al mondo.

Per l’occasione, domani dalle ore 9:00, presso la sede dell’Ente Parco dell’Etna, ex Monastero di San Nicolò La Rena, via del Convento 45 di Nicolosi, si terranno i festeggiamenti. All’evento parteciperà il Museo dell’Etna (via Dietro Serra 6 a Viagrande), in collaborazione con il Parco dell’Etna di Nicolosi.