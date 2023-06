Nuova tratta Malpensa-Comiso in arrivo in Sicilia. A breve, seguiranno altre importanti novità sui voli per l'estate 2023.

Cresce l’incremento dei voli dalla Sicilia per il Nord Italia. A tal proposito, la SAC e Easyjet hanno annunciato la nuova tratta che opererà da Milano Malpensa a Comiso proprio con il vettore EasyJet. Inizialmente i voli saranno programmati e opereranno dal lunedì al venerdì e i voli saranno in vendita a breve giro.

A breve seguiranno altre importanti notizie riguardanti l’incremento dei voli da e per la Sicilia.