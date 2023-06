Risparmiare sui viaggi estivi con Volotea: pacchetti combo e codici sconto

Volotea rappresenta una compagnia aerea spagnola specializzata in voli low cost. La sua flotta è già in grado di collegare diverse città italiane alle maggiori capitali europee, ed è attualmente impegnata nell’ampliare le tratte disponibili. Nata nel 2011, è cresciuta velocemente, arrivando a servire alcune delle località turistiche più apprezzate del Mediterraneo, a partire dalle isole greche fino alle Baleari, passando per le Canarie e le coste italiane. Ad affidarsi a Volotea sono anche persone alla ricerca di un volo economico per la costa atlantica francese e quella dalmata. A scegliere la compagnia è, inoltre, chi ha in programma un volo per la Sardegna o la Corsica. Dal sito ufficiale Volotea è possibile acquistare con pochi click biglietti a ottimo prezzo, liberi di richiedere pacchetti di servizi aggiuntivi.

Consigli di viaggio con Volotea per la prossima estate

L’estate è sempre più vicina, e con lei il desiderio di trascorrere qualche giorno di meritata vacanza. Grazie a Volotea sarà conveniente viaggiare in aereo alla volta di città meravigliose, perfette per rilassarsi con amici o famiglia. L’offerta si è ampliata proprio in vista della stagione estiva. Partendo dall’aeroporto di Torino, ad esempio, è possibile raggiungere la splendida Brindisi o, se l’idea è visitare la Grecia, la sempre affascinante Atene. Altre mete con collegamenti da Torino sono Napoli, Lampedusa, Palermo e Parigi.

Un volo da Olbia con Volotea consentirà di arrivare in Spagna (a Madrid, Barcellona, Valencia o Bilbao) o nelle città francesi di Nizza e Lille. Indipendentemente dalla destinazione, quel che è certo è che affidandosi a Volotea un utente potrà prenotare voli a partire da soli 9 euro. È sufficiente collegarsi al sito per scoprire quali siano le offerte disponibili per iniziare ad approfittarne.

Il programma Megavolotea: promozioni speciali e codice sconto per il compleanno

Al fine di rendere ancora più vantaggiosa l’esperienza con Volotea, la compagnia ha ideato il programma “Megavolotea”. Un’iniziativa che permette a chi ama viaggiare di beneficiare di diversi sconti e promozioni. A fronte di un pagamento annuo pari a 59,99 euro, un utente potrà innanzitutto usufruire di sconti fino al 30%, e di vedersi assegnare, in occasione del compleanno, un codice sconto Volotea fino a 35€ ricordando che i vantaggi non si esauriscono qui.

Chi aderisce al programma, infatti, ha l’opportunità di portare con sé in cabina un bagaglio a mano dal peso massimo di 10 kg e di beneficiare dell’imbarco prioritario. In caso di scelta del posto sull’aereo è riconosciuto uno sconto del 50%. Arrivano al 25%, invece, gli sconti per l’imbarco del bagaglio. Non meno interessante è il fatto che i medesimi vantaggi siano estesi ai compagni di viaggio di chi effettua la presentazione. Ogni mese, inoltre, sono previste offerte esclusive. Chi aderisce a Megavolotea, infine, avrà modo di cambiare i propri voli senza limiti fino a 7 giorni dalla partenza prevista, in assenza di spese aggiuntive.

Risparmiare sugli extra con i pacchetti “Combo” di Volotea

Le persone abituate a viaggiare, al fine di raggiungere una meta vacanziera o per motivi di lavoro, sono consapevoli di come sia importante farlo nella massima comodità, soprattutto al cospetto di lunghe tratte. Ma richiedere servizi extra significa spesso trovarsi a che fare con tariffe capaci di rendere tutt’altro che conveniente la prenotazione. Volotea, a tal proposito, ha voluto presentare alla clientela tre pacchetti combo, da cogliere al volo per risparmiare anche il 70% sui prezzi di listino.

La scelta del pacchetto ha luogo durante la procedura di prenotazione, con un unico click. “Combo BASIC” offre la possibilità di effettuare il cambio prenotazione fino a 4 ore dal volo. “Combo GO” aggiunge l’imbarco prioritario, l’inserimento del bagaglio a mano in cabina e il diritto a scegliere posti in prima fila “XL” (più spaziosi). “Combo Plus“, infine, include un bagaglio imbarcabile per ciascun passeggero (fino a 20 kg di peso) e una tazza di caffè o tè da bere nel corso del viaggio.