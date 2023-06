Lavoro Sicilia: SAC, McDonald’s e Autogrill assumono

Lavoro Sicilia: sono diverse le posizione aperte in questo momento da aziende nel territorio siciliano. Ecco alcune proposte ed i requisiti da possedere.

Lavoro Sicilia: sono varie le aziende che in questo momento cercano personale da impiegare sul territorio siciliano. Di seguito le posizioni aperte disponibili per l’invio della propria candidatura, alcune in scadenza entro la fine di giugno.

Lavoro Sicilia: Autogrill cerca personale

Autogrill, azienda che si occupa dei servizi di ristorazione lungo le autostrade italiane, cerca personale anche in Sicilia, da inserire nei punti vendita.

Le figure richieste

In Sicilia si cercano baristi per il punto vendita in autostrada di Calatabiano ovest oil, situato sulla A18 Messina-Catania al km 42+900 direzione Catania. Le attività previste sono le seguenti: servizio al cliente, preparazione caffè/cappuccini, preparazione croissant, preparazione panini/pizze, preparazione antipasti/primi/secondi/frutta, allestimento vetrine snack e ristorante, gestione cassa, assortimento e allestimento area market, gestione sala, lavaggio, carico/scarico merce.

I requisiti

Tra i requisiti, ci sono i seguenti:

persone preferibilmente automunite (sede non raggiungibile con i mezzi) e residenti preferibilmente a poca distanza dal punto vendita;

disponibili a lavorare su turni (incluso weekend, festivi e turno notturno);

con preferibili esperienze nel settore ristorazione/bar ;

; persone entusiaste e che vogliono fare esperienza all’interno di un’azienda strutturata con possibilità di sviluppo e formazione.

Come presentare la domanda

Per presentare la propria candidatura si dovrà accedere alla pagina lavoro del sito di Autogrill e compilare il form. Chi vuole può inviare anche la candidatura spontanea.

Lavoro Sicilia: McDonald’s assume

Per i ristoranti McDonald’s di Palermo (PA) siamo alla ricerca si ricerca un addetto Ristorazione​-​Crew.

I requisiti

Tra i requisiti richiesti dall’azienda di ristorazione, i seguenti:

ottime doti relazionali;​

diploma di scuola media superiore ;

; ​orientamento al lavoro di squadra;

flessibilità e disponibilità oraria in base alle esigenze organizzative.

Lavoro Sicilia: SAC assume

S.A.C. Società Aeroporto Catania S.p.A. ha indetto una procedura di selezione per la formazione di persone idonee da cui attingere per la copertura di posizioni lavorative relative al profilo di addetto ufficio apron (area di movimento), inquadramento contrattuale livello 4°del CCNL Assaeroporti – n. 6 unità.

I candidati che verranno ritenuti idonei verranno impiegati a supporto del servizio di Apron presso la sede dell’Aeroporto di Comiso (RG) per lo svolgimento delle seguenti principali mansioni: A.D.I. (Airfield Duty Inspection), A.D.O. (Airfield Duty Officer) e B.C.U. (Bird Control Unit).

I requisiti

Ecco alcuni dei requisiti minimi necessari al fine dell’assunzione: