Concorso Ministero della Cultura: in arrivo 3.000 assunzioni per diverse categorie lavorative. Ecco tutte le info utili da tenere a mente.

Il Ministero della Cultura – MIC effettuerà circa 3 mila assunzioni nel 2023, anche tramite nuovi concorsi pubblici. Infatti, è quanto previsto dal piano dei fabbisogni del personale MIC per il triennio 2022 – 2024. Vediamo tutte le info utili per il concorso Ministero della cultura in arrivo entro il 2023.

Concorso Ministero della cultura nel 2023

Il Ministero della Cultura sta portando avanti, infatti, dallo scorso anno un importante programma assunzionale, definito dal piano triennale del fabbisogno del personale 2022 – 2024, presentato nei mesi scorsi ai sindacati di settore. Il piano assunzioni MIC per il triennio prevede l’inserimento di oltre 6.300 risorse, di cui oltre 800 mediante nuovi bandi di concorso che usciranno entro il 2023.

I nuovi bandi di concorso del Ministero della Cultura in arrivo nel 2023, stando a quanto previsto dal piano dei fabbisogni dell’ente, sono i seguenti:

concorso Ministero Cultura per 200 assistenti di area II, F2 – bando per diplomati;

di area II, F2 – bando per diplomati; concorso Ministero Cultura per 100 funzionari di area III, F1 (assistenti tecnici e funzionari scientifici) – bando per laureati.

In aggiunta a queste procedure, in base a quanto previsto dal decreto assunzioni PA, potranno essere banditi uno o più concorsi per reclutare 11 dirigenti, di cui 5 di prima fascia e 6 di seconda fascia.

Concorso Ministero della cultura: il programma di assunzione

Nel dettaglio, in base al piano del fabbisogno del personale MIC, sono 6.382 le assunzioni programmate per il triennio 2022, 2023 e 2024 dal Ministero della Cultura, anche tramite nuovi concorsi pubblici, di cui:

3.200 nel 2022;

2.942 nel 2023;

240 nel 2024.

I posti di lavoro nel Ministero della Cultura saranno coperti non solo tramite nuove procedure concorsuali. Oltre che con i nuovi concorsi MIC, il reclutamento avverrà anche mediante scorrimento di graduatorie già esistenti, stabilizzazioni, progressioni verticali, riassunzioni in servizio e incarichi dirigenziali.

