Catania Pride 2023, la manifestazione arcobaleno: è “Polpo di Stato” [FOTO]

Sabato scorso le strade di Catania sono state "colorate" dai manifestanti a sostegno della comunità LGBTQIA+. Ecco alcune foto scattate durante l'evento.

Lo scorso sabato, 17 giugno, l’onda arcobaleno dei manifestanti a sostegno della comunità LGBTQIA+ ha invaso le strade di Catania per il Pride 2023.

Lo slogan che ha risuonato per il centro città è “Polpo di Stato“, un modo per riappropriarsi di un termine che nel territorio catanese è utilizzato in maniera dispregiativa verso i membri della comunità LGBTQIA+. La carovana è partita da piazza Cavour, giungendo fino in piazza Vincenzo Bellini per gli interventi finali. Di seguito la galleria di foto scattate durante l’evento.

Foto a cura di Maria Regina Betti.