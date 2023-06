UNICT – Identikit, retribuzione e lavoro laureati Scienze del Farmaco: i dati Almalaurea

Identikit, condizione occupazionale, origine sociale, lavoro e retribuzione dei laureati Unict al Dipartimento di Scienze del Farmaco. I dati Almalaurea.

Come ogni anno Almaluarea rende noti i dati e le statistiche dei laureati nei vari Atenei e Dipartimenti italiani con il loro profilo, stato sociale e la loro attuale condizione occupazionale. La redazione di LiveUnict ha deciso di analizzare la situazione nei vari Dipartimenti dell’Università di Catania e oggi andremo a vedere la situazione degli studenti e laureati di Scienze del Farmaco.

Identikit del laureato a Scienze del Farmaco

Il numero di laureati nel Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università di Catania durante l’anno 2022 è stato di 161 e hanno partecipato all’indagine Almalaurea in 153. Tuttavia, le donne laureate sono in vantaggio rispetto agli uomini poiché nel 2022 si sono laureate il 77% donne e il 23% uomini con età media di oltre 27 anni.

Inoltre, il 28% degli studenti di Scienze del Farmaco hanno almeno un genitore laureato, l’11,8 entrambi e il restante 71,2% non ha nessuno dei due genitori in possesso di una laurea.

Lavoro durante gli studi

Durante gli anni dell’università, alcuni studenti decidono di intraprendere anche un lavoro per pagarsi gli studi da soli o semplicemente per avere un minimo di indipendenza e non gravare al 100% sulle spalle dei genitori. Gli studenti di Scienze del Farmaco che hanno deciso di lavorare durante gli anni di studio sono il 3,9%. Ma, il 40,1% degli studenti di Scienze del Farmaco ha avuto esperienze lavorative durante la propria vita e il 59,5 non ha mai lavorato nemmeno saltuariamente.

Formazione post laurea

Il 45% degli studenti intervistati che ha conseguito una laurea nell’anno solare 2022 ha deciso poi di intraprendere un percorso di formazione post laurea prima di iniziare a lavorare come ad esempio tirocinio, collaborazione volontaria, master o scuola di specializzazione.

Condizione occupazionale

Attualmente il numero degli occupati laureati nel dipartimento di Scienze del Farmaco è di 82 di cui il 34,1% svolge già un lavoro con contratto a tempo indeterminato e il 30,5 ha un contratto di lavoro a tempo determinato. Inoltre, l’11% ha ottenuto una borsa di studio e il 14,6 dei contratti formativi. La retribuzione media è di 1.313 per gli uomini e 1.241 euro per le donne.