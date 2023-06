Regione, aiuti per i camionisti siciliani: sconti sul traghetto

Provvedimento in arrivo per aiutare i camionisti. La regione mette a disposizione contributi per sostenere le spese del traghetto.

Novità in arrivo per gli autotrasportatori siciliani. La Regione Sicilia mette a disposizione dei contributi per dimezzare il costo del traghettamento. Un provvedimento che non soddisfa a pieni i patrocini che rilanciano ritenendo insufficiente la misura appena varata dalla giunta, e chiedono di concentrarsi sugli incentivi per quanto riguarda l’acquisti dei biglietti delle navi, al fine di evitare di percorrere la Calabria, riducendo il consumo di carburante.

Il provvedimento è stato proposto dall’assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò, stanziando 3 milioni.

Il contributo consisterà nel ridurre del 50% il costo del traghettamento. “Con questo provvedimento diamo una risposta concreta al sistema della movimentazione merci da e per la Sicilia — ha affermato l’assessore Aricò — e al contempo diamo respiro alla categoria degli autotrasportatori“.

Dall’Aitras, tuttavia, la misura di 3 milioni non è sufficiente, e si insiste per sbloccare i finanziamenti per le “autostrade del mare”, ovvero sconti sulle navi dirette a Genova, Napoli o Civitavecchia. L’associazione si chiede. inoltre, che fine abbiano fatto i 25 milioni stanziati a questo scopo dal precedente governo.