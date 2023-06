Disservizio idrico nel Catanese: le aree interessate

Disservizio idrico nel Catanese: l'acqua non sarà accessibile per alcune ore della giornata odierna in un Comune etneo. Ecco quali sono le zone interessate e la durata.

Ancora un disservizio idrico nel Catanese: il Comune di Giarre ha reso noto che per la giornata odierna si verificheranno alcune interruzioni al servizio idrico. Secondo quanto comunicato, a partire dalle 7 di oggi, 16 giugno, e fino a quando non saranno portati a compimento i lavori, l’erogazione del servizio idrico sarà sospesa per l’area indicata dal Comune.

In particolare, la motivazione legata al disservizio sarebbe “un intervento urgente di riparazione condotta idrica portante in zona San Leonardello”. A tal proposito, il Comune ha reso noto che “sarà necessario disattivare il funzionamento del serbatoio di contrada Codavolpe utilizzato per il servizio acqua potabile nelle frazioni di Trepunti, San Leonardello e Carruba“.