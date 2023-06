Giarre, minaccia imprenditore con una pistola: arrestato 47enne pregiudicato

L'uomo era un 47enne pregiudicato, ha minacciato un imprenditore per via di una somma che secondo lui gli doveva, tramite le indagini i carabinieri hanno arrestato l'uomo.

I carabinieri della Stazione di Giarre, hanno arrestato per detenzione di arma clandestina un 47enne acese, pregiudicato. Le indagini cominciano quando arriva una denuncia da parte di un imprenditore, che ha riferito ai carabinieri di essere stato minacciato proprio dal 47enne tra l’altro suo conoscente, con una pistola, l’uomo avanzava la pretesa di ricevere una somma di denaro di 1000 euro per una vecchia prestazione lavorativa.

Vista l’indisponibilità del denaro da parte dell’imprenditore, il pregiudicato si è allontanato volontariamente per evitare guai peggiori, i militari tuttavia hanno iniziato le indagini per risalire all’identità del 47enne e il luogo dove si fosse nascosto, i militari sono riusciti a scoprire che l’uomo alloggiava in un b&b nel centro di Macchia di Giarre.

Arrivati sul posto, i carabinieri hanno riconosciuto immediatamente la macchina del pregiudicato e grazie all’aiuto del titolare che ha fornito la copia delle chiavi sono entrati silenziosamente in camera, trovando l’uomo disteso sul letto a torso nudo con a suo fianco una pistola giocattolo modificata calibro 7,65 con 4 colpi.

Il rapido intervento dei militari, ha reso vano ogni tentativo del pregiudicato di reagire, infatti il 47enne è stato subito ammanettato e portato in caserma, l’arma giocattolo è stata sequestrata e sottoposta a tutti gli accertamenti balistici da parte del comando provinciale di Catania, il 47enne è stato portato successivamente portato al carcere di Piazza Lanza.