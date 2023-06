Lei lo respinge e lui le incendia l’auto: arrestato 60enne nel Catanese

Un pregiudicato ha incendiato l'auto di una donna per gelosia, minacciando anche i condomini ed il compagno di lei: arrestato.

Un uomo di 60 anni, pregiudicato, è stato arrestato per atti persecutori e incendio doloso dai carabinieri del comando stazione di Giarre. Il 60enne, infatti, ha incendiato l’auto di proprietà di una donna, in preda alla gelosia dopo aver scoperto che la stessa ha una relazione sentimentale con un’altra persona.

I militari dell’Arma, dopo essere stati chiamati nella serata, sono intervenuti presso un cortile condominiale di Macchia di Giarre, dove vive la vittima, trovando il colpevole dell’atto accanto ad un suv Nissan in fiamme, mentre insultava la donna ed i condomini che, nel frattempo, cercavano di contenere le fimme dell’incendio.

Secondo la ricostruzione dei fatti, la donna si trovava con il proprio compagno sul balcone, quando il 60enne, nonostante non abiti in quei luoghi, sarebbe entrato nel cortile condominiale brandendo una mazza di legno. Poi, avrebbe iniziato ad inveire ad alta voce contro la signora, minacciando di morte anche il fidanzato. Così, preso del liquido infiammabile dal cofano della sua macchina, avrebbe cosparso di essa l’autovettura della donna, dandole fuoco. La vicenda ha coinvolto anche alcuni condomini, che sono intervenuti cercando di aiutare. L’intervento dei carabinieri si è rivelato cruciale per porre fine allo spiacevole episodio.

Infine, la donna ha raccontato in sede di denuncia che il 60enne, durante l’ultima settimana, sarebbe stato protagonista di condotte persecutorie nei suoi confronti. L’uomo così stato tratto in arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, accompagnato presso il carcere di Catania piazza Lanza. Il Gip ha poi disposto che fosse sottoposto agli arresti domiciliari.