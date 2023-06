Incidente sulla SS115, impatto tra due auto: si registrano feriti gravi

Incidente sulla SS115: due auto si sono scontrate nel corso della serata di ieri e si registrano delle persone ferite gravemente.

Un nuovo incidente si è verificato sulle strade della Sicilia Orientale: due auto si sarebbero scontrate nella tarda serata di ieri, giovedì 15 giugno, per cause ancora da accertare. Il sinistro, di entità grave, è avvenuto sulla SS115 nei pressi di Avola, nel Siracusano.

Nello scontro sarebbero rimaste ferite in maniera grave due persone. In particolare, si tratterebbe di una ragazza, per la quali i soccorsi avrebbero predisposto il trasferimento a Catania. Mentre la seconda persona ferita gravemente sarebbe un cittadino extracomunitaria. A causa del sinistro è stato necessario chiudere la Strada Statale 115 per il tempo necessario alle forze dell’ordine per effettuare i rilievi richiesti dalla situazione e per rimuovere i mezzi incidentati dalla strada, oltre che per prestare soccorso alle persone coinvolte nel sinistro.