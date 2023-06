Concorsi Inps per 9mila posti: bandi per diplomati e laureati

Concorsi Inps, saranno 9mila le posizioni aperte dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale: posti disponibili sia per diplomati che per laureati.

Concorsi Inps: 9mila posti sono in arrivo all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Infatti, l’Inps ha annunciato che nel 2023 sarebbero state circa novemila le assunzioni, mentre entro il 2024 saranno 13mila. I concorsi Inps sono delle opportunità che attirano sempre molto interesse sia per la varietà di ruoli disponibili che per la possibilità di lavorare nel settore pubblico. Ecco tutte le informazioni relative ai concorsi Inps 2023.

Concorsi Inps 2023: le assunzioni per diplomati

Come anticipato in apertura, i concorsi Inps prevederanno per il 2023 un incremento di assunzioni pari a 9mila unità. Nello specifico, le posizioni saranno rivolte sia a laureati che a diplomati, tuttavia non si conoscono ancora le specifiche relative ai requisiti considerando che i bandi non sono stati pubblicati.

Infatti, va specificato che i bandi in arrivo per il 2023 dall’Inps prevederanno diverse tipologie di ruoli e altrettante posizioni economiche: si tratterà di posizioni sia di prima che di seconda fascia funzionale, per medici e dirigenti ma anche per unità in posizione economica C1 o B1.

Assunzioni Inps: prove e come candidarsi

Anche per quanto riguarda le prove relative ai concorsi Inps non è ancora possibile dare delle indicazioni certe considerando che i bandi non sono stati pubblicati. Tuttavia, il percorso standard dei concorsi promossi dall’Inps prevede normalmente una prova preselettiva di scrematura, seguita da una o due prove scritte e una valutazione conclusiva da svolgere tramite esame orale.

La stessa incertezza ruota attorno alla modalità di presentazione delle domande per il concorso anche se è molto probabile che sia necessario accedere al modulo di candidatura online tramite SPID o CIE per portare a termine la procedura.

Concorsi Inps: bando per 340 consulenti

È invece relativamente recente l’assunzione di 340 consulenti di protezione sociale da parte dell’Inps. Si tratta di persone che erano risultati idonei al concorso per titoli ed esami volto all’assunzione di 1858 unità nel ruolo citato. Nello specifico, si tratta di un posto categorizzabile in area C e in posizione economica C1. Lo step successivo dei selezionati è stato quello di scegliere la sede di preferenza tra quelle disponibili, passaggio dopo il quale l’Inps si occuperà di assegnare le posizioni disponibili.