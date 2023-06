Assunzioni Rai, si cercano apprendisti diplomati: come fare domanda

Assunzioni Rai: selezioni in arrivo per apprendisti diplomati. Ecco come fare domanda e quali sono i requisiti.

Assunzioni Rai: selezioni in arrivo per giovani under 23 che ricopriranno il ruolo di costruttori con contratto di apprendistato professionalizzante. L’annuncio è stato pubblicato sul sito web dell’azienda e le risorse ricercate sono 11, di cui:

4 a Roma;

4 a Milano;

1 a Napoli;

2 a Torino.

Assunzioni Rai: i requisiti

Tra i requisiti riportati sull’annuncio pubblicato sul sito web della Rai, figurano:

Partecipanti che non abbiano più di 29 anni e 364 giorni;

e 364 giorni; In possesso del diploma di scuola superiore;

di scuola superiore; In possesso della patente B.

Assunzioni Rai: le mansioni

La risorsa, che ricoprirà il ruolo di costruttore, dovrà occuparsi delle seguenti mansioni:

Realizzare costruzioni sceniche in studio o all’esterno;

Installare opere fisse;

Provvedere allo spostamento del materiale scenico;

Prelevare e smontare il materiale

Curare la manutenzione delle macchine.

Assunzioni Rai: modalità di selezione

Per la selezione, coloro i quali vorranno candidarsi dovranno affrontare una fase che prevede 3 step. Il primo consisterà in una preselezione che si svolgerà da remoto, attraverso l’utilizzo di dispositivi informatici specificati nell’annuncio, e avrà ad oggetto un test di domande a risposta multipla con cui si mira a verificare il livello di cultura generale e le conosce specifiche legate al ruolo da ricoprire. Gli altri 2 step prevedono un colloquio tecnico professionale ed uno conoscitivo motivazionale.

Come inviare la domanda di registrazione e scadenza

La domanda di partecipazione per la selezione di apprendisti diplomati per il ruolo di costruttore andrà inviata solo ed esclusivamente online entro e non oltre il prossimo 23 giugno, alle ore 12. Pertanto, sarà necessario registrarsi al sistema, a cui si dovrà accedere tramite le credenziali. Dopo aver inoltrato la propria candidatura, si riceverà una mail di avvenuta conferma della ricezione della domanda sulla propria casella di posta elettronica.

Per ulteriori informazioni si invita a guardare l’annuncio sul sito web dell’azienda alla sezione “lavora con noi”, dove bisognerà fare la domanda.