Operaio muore in un cantiere edile del Catanese: indagini su norme di sicurezza

Incidente sul lavoro nel catanese: vittima un operaio di 56 anni. Ora si indaga sulle norme di sicurezza del posto.

Si chiamava Angelo Aleo l’operaio di 56 anni che, intorno alle ore 11 di ieri mattina, è stato vittima di un incidente all’interno di un cantiere edile situato in via Famiglia Santagati, a Misterbianco.

Nonostante i presenti abbiano immediatamente allertato il personale medico, per l’uomo non ci sarebbe, purtroppo, stato nulla da fare. Dalle ricostruzioni fatte, sembrerebbe che l’operaio sia precipitato da un’altezza di tre metri, durante la costruzione di un solaio di un edificio per abitazione civile.

Ad intervenire sul luogo, presenti anche i carabinieri della stazione del comune nel catanese i quali, con la cooperazione degli esperti dello Spresal dell’azienda sanitaria provinciale di Catania, hanno aperto un’indagine per determinare le effettive cause dell’incidente, specialmente nel caso in cui vi sia stata una mancanza nel rispetto delle norme di sicurezza da parte dell’azienda.

La salma dell’uomo, compianto dalla famiglia, è stata trasferita ieri nell’obitorio del Policlinico di Catania, su disposizione della procura.