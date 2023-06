Strada dell’Etna, via Amenano chiusa al traffico: lavori per nuovi collegamenti

Chiusa al traffico veicolare la via Amenano, arteria strategica di collegamento fra Misterbianco centro ed il quartiere di Lineri. Di seguito i dettagli.

A partire da oggi, 6 giugno 2023, per i prossimi ottanta giorni sarà chiusa al traffico veicolare la via Amenano, arteria strategica di collegamento fra Misterbianco centro ed il quartiere di Lineri. Questa limitazione è indispensabile al fine di facilitare l’esecuzione di opere di completamento della nuova sede stradale, oltre che la costruzione di nuove rotatorie di collegamento tra la via Amenano e la Tangenziale di Catania.

È l’assessorato ai Lavori pubblici del Comune di Misterbianco a renderlo noto: si tratta degli interventi previsti nell’ambito della realizzazione del I lotto della “Strada dell’Etna”, il nuovo collegamento fra la Tangenziale etnea e i centri del versante sud dell’Etna. I lavori renderanno possibile una maggiore rapidità negli spostamenti in auto tra Catania e l’area pedemontana.

“Vigileremo sul rispetto dei tempi di attuazione dell’opera – ha dichiarato il vice sindaco ed assessore ai Lavori Pubblici Santo Tirendi – e sul crono programma consegnato dalla direzione dei lavori per ridurre al minimo i disagi che si trasformeranno in vantaggi appena si concluderanno le rotatorie a valle ed a monte di via Amenano, una svolta per la viabilità locale attesa da decenni”. Per non stravolgere la viabilità, sono stati previsti percorsi alternativi, indicati tramite segnaletica speciale, oltre che la predisposizione di aggiuntivi servizi di supporto.