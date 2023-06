Concorsi Sicilia: bandi in scadenza per ospedali e enti dell’Isola

Concorsi Sicilia: sono diversi i bandi in scadenza che riguardano alcuni ospedali e enti di ricerca dell'Isola. Ecco quali sono le offerte principali.

Concorsi Sicilia: sono diverse le offerte lavorative attualmente disponibili per quanto riguarda l’Isola maggiore italiana. In particolare, in Sicilia sono attivi alcuni bandi di prossima scadenza, soprattutto per quanto riguarda alcuni ospedali e enti di ricerca presenti sul territorio. Ecco quali sono i bandi al momento attivi per poter ottenere una posizione pubblica in Sicilia.

Subito lavoro Sicilia: Policlinico di Catania

Tra i bandi in scadenza per i concorsi Sicilia ne è presente uno che riguarda l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico G. Rodolico – San Marco di Catania. In particolare, questo bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Sezione Concorsi del 12 maggio come rettifica e riapertura dei termini di concorso. Si tratta di un bando che mira alla copertura di 5 posti di C.P.S. ostetrica, a tempo indeterminato.

La selezione si svolgerà per titoli ed esami, e la posizione rientra nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari, già collaboratore professionale sanitario ostetrica, categoria D. Per presentare la propria candidatura c’è tempo fino al prossimo 11 giugno 2023 con le modalità riportate sul bando integrale, al quale si rimanda per conoscere maggiori dettagli sulla posizione.

Concorsi Sicilia: Istituto Zooprofilattico Palermo

Di prossima scadenza tra i concorsi Sicilia è anche il bando pubblicato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” di Palermo. Nello specifico, questo concorso è volto alla copertura di 6 posti di personale da assegnare all’area sorveglianza epidemiologica, a tempo pieno e determinato.

Per quanto riguarda la selezione, questo concorso si svolgerà per titoli ed esami, e le candidature vanno inoltrate secondo le modalità indicate dal bando integrale entro il prossimo 11 giugno 2023. Per maggiori dettagli riguardo al concorso, si rimanda alla lettura del bando integrale disponibile sul sito internet ufficiale dell’ente.

Offerte di lavoro Sicilia: Policlinico di Messina

Infine, tra i concorsi Sicilia con bandi in scadenza ne è presente uno che riguarda l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Gaetano Martino” di Messina. In questo caso, le posizioni aperte sono 15 e riguardano il ruolo da dirigente medico per la disciplina di anestesia e rianimazione, a tempo pieno e indeterminato.

Anche questo concorso prevede una selezione che si svolgerà per titoli ed esami, e la scadenza per la presentazione delle candidature è prevista per il 15 giugno 2023. Per ulteriori dettagli in merito al concorso, si rimanda alla lettura del bando integrale.