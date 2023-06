Lavoro Sicilia: Poste Italiane, Primark e Penny Market assumono

Lavoro Sicilia: le posizioni aperte di alcune aziende con sede sul territorio tra cui Poste Italiane, Primark e Penny Market.

Lavoro Sicilia: alcune aziende con sedi sul territorio siciliano sono alla ricerca di personale. Ecco le posizioni aperte per Poste Italiane, Primark e Penny Market.

Lavoro Sicilia: Poste Italiane cerca personale

L’impresa per i servizi postali più importante in Italia è spesso alla ricerca di nuovo personale per rimpolpare il proprio gruppo di lavoro e, al momento, una delle posizioni aperte a cui poter inviare la propria candidatura riguarda gli addetti alla logistica, per i quali è previsto un contratto a tempo determinato. Di seguito i requisiti richiesti:

Il candidato deve essere in possesso di diploma di scuola superiore con votazione minima di 70/100 ;

con votazione minima di ; Disponibilità al lavoro su turni , anche notturni;

, anche notturni; Sono richiesti spirito collaborativo e flessibilità.

La scadenza per la presentazione della candidatura è settata per il 25 giugno 2023, alle ore 11:04, data ed orario fuori dai quali non sarà più possibile inviare il proprio curriculum. Le sedi di lavoro sono site principalmente nelle regioni del centro-nord: Milano, Piacenza, Trieste, Bologna ed altre le città più interessate.

Lavoro Sicilia: Primark assume

Primark, realtà internazionale del fashion retail, è attualmente alla ricerca della figura di team manager da inserire all’interno la sua sede di Catania, con contratto dipendente – indeterminato. I requisiti previsti per tale mansione richiedono:

Esperienza pregressa di almeno 1 anno nel settore retail/GDO;

pregressa nel settore retail/GDO; Determinazione nella crescita / Desiderio di rivestire i panni di Store Manager ;

; Disponibilità a trasferte su tutto il territorio nazionale, con possibilità di esprimere preferenza.

L’eventuale trasferimento in una delle sede di lavoro dell’azienda varrà un rimborso per spese specifiche del candidato scelto.

Penny Market alla ricerca di personale in Sicilia

Specificamente nella zona di Palermo, la catena tedesca di supermercati Penny Market è alla ricerca di uno specialista di macelleria da integrare, con contratto part-time, nei punti vendita della città. Ecco cosa viene richiesto ai candidati:

Indispensabile esperienza pregressa nella lavorazione delle carni;

nella lavorazione delle carni; Allestimento banco in area vendita secondo indicazioni aziendali;

in area vendita secondo indicazioni aziendali; Montatura, taglio e confezionamento carni bovine, ovine e suine;

bovine, ovine e suine; Controllo qualità e supporto clientela ;

e ; Capacità organizzative e spirito di squadra.

Per maggiori informazioni riguardanti le posizioni lavorative, si suggerisce di visitare i rispettivi siti ufficiali delle aziende.