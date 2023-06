Offerte voli Ryanair: biglietti a prezzo scontato per le vacanze

Offerte voli Ryanair: sono diverse le opportunità per raggiungere gli aeroporti di Catania e Palermo con biglietti a meno di 20 euro.

L’estate è ormai alle porte e tra poche settimane si entrerà nel vivo della stagione. Tuttavia, complice anche il maltempo che ha interessato l’Italia nel mese di maggio e l’aumento dei prezzi nel settore turistico, in molti non hanno ancora organizzato le proprie ferie estive. A tal proposito, le recenti offerte sui biglietti aerei lanciate da Ryanair potrebbero cadere a fagiolo e catturare l’interesse di quanti vogliono ricavarsi una vacanza durante l’estate 2023. Ecco quali sono le offerte voli Ryanair al momento attive per quanto riguarda gli aeroporti siciliani.

Offerte voli Ryanair: partenze da Catania

Da quando la compagnia aerea low-cost irlandese ha abbandonato lo scalo di Comiso, l’aeroporto di Catania è rimasto l’unico in cui Ryanair possa servire la Sicilia Orientale. Ma quali sono le offerte al momento attive con Ryanair per poter partire da Catania?

In particolare, i voli meno cari al momento disponibili con Ryanair partendo dall’aeroporto Fontanarossa di Catania riguardano gli scali di Alghero, Roma (Fiumicino) e Malta, tutti raggiungibili spendendo circa 16 euro. A meno di 20 euro è invece possibile raggiungere da Catania gli aeroporti di Napoli, Cagliari, Perugia e Ancona. Infine, con una spesa entro i 25 euro, le destinazioni offerte da Ryanair con partenza dallo scalo di Catania sono Bari, Marsiglia e Pescara.

Ryanair, offerte voli: partenze da Palermo

Ma anche partendo dall’aeroporto di Palermo è possibile approfittare di alcuni sconti sui biglietti promossi da Ryanair. In particolare, spendendo entro i 16 euro è possibile andare dall’aeroporto Falcone Borsellino verso Genova e Alghero, mentre con una spesa di circa 20 euro è possibile raggiungere le seguenti località da Palermo con Ryanair:

Cuneo;

Brindisi;

Pisa;

Roma (Fiumicino);

Trieste;

Milano Bergamo;

Venezia M. Polo;

Forlì;

Verona.

Infine, tra le offerte voli Ryanair da Palermo entro i 25 euro, è possibile volare dallo scalo della Sicilia Occidentale verso Marsiglia, Bologna, Perugia e Torino.

Offerte voli, estate 2023: biglietti per Catania e Palermo

E per chi invece vuole approfittare delle offerte voli Ryanair per viaggiare verso la Sicilia? Anche verso Catania e Palermo sono previsti dei biglietti a prezzo scontato come promosso dalla compagnia aerea irlandese. Nello specifico, si tratta le seguenti tratte prevedono tutte biglietti che costano circa 20 euro: