Stasera in TV: in onda ” Sognando Parigi” e “Fiorentina vs West Ham”

Cinema Catania troppo distanti o troppo difficili da raggiungere? Nessuna paura, la redazione di Liveunict vi consiglia film e programmi da non perdere per nessun motivo stasera in tv.

Sognando Parigi[Rai 1, ore 21:30]: Victoria è una wedding planner, che prende una pausa per organizzare il matrimonio della sua migliore amica a Parigi, ma tra gli invitati c’è il suo ex con la nuova compagna, inoltre a Parigi si trova anche un vecchio amico.

Viva l’Italia [Nove, ore 21:30]: Il senatore Michele Spagnolo, bugiardo come pochi viene colpito da una demenza, e così comincia a raccontare solo la verità senza riuscire a controllarsi.

Calcio- UEFA Europa Conference League- Fiorentina vs West Ham [Tv8, ore 21.00]: La Fiorentina di Italiano affronta il West Ham, nella gara valevole per la finale di Conference.

Una donna per amica [Cine34, ore 21.00]: Claudia e Francesco sono amici da sempre, ma con l’arrivo di Giovanni e l’imminente matrimonio con Claudia , Francesco scoprirà di provare qualcosa per Claudia.