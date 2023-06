Nuovo casting in Sicilia per il film di Alessandro Siani: come inviare la candidatura

Sono aperti i cast per partecipare al nuovo film di Alessandro Siani, in uscita per il 1 gennaio 2024, ecco quali sono le figure ricercate e come inviare la candidatura.

Sono aperte le candidature per partecipare al film “Succede anche nelle migliori famiglie”, scritto da Alessandro Siani e Gianluca Ansanelli. Il film sarà diretto da 01 Distribution, l’uscita nelle sale è prevista per il primo di gennaio 2024, molte scene del film verranno girate in Sicilia, precisamente a Milazzo e nelle Isole Eolie a partire dal 26 giugno al 5 agosto, le altre riprese invece verranno girate a Roma.

Il casting è aperto a bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, i candidati devono essere residenti a Milazzo e dintorni, tuttavia è previsto un nuovo casting per il reclutamento di comparse, si cercano nello specifico: uomini e donne di età compresa tra i 18 e i 100 anni.

Per quanto riguarda il casting dei bambini, i genitori che vogliono candidare i propri figli, devono mandare una mail all’indirizzo: nellemigliorifamigliecasting@gmail.com, nel corpo devono essere presenti:

2 foto recenti, sia in primo piano che figura intera;

nome e cognome;

luogo di residenza;

luogo e data di nascita del minore;

recapito telefonico di un genitore.

Il casting degli adulti è cominciato ieri 6 giugno, ma è ancora possibile recarsi oggi 7 giugno al Lido La Fenice in Via Spiaggia di Ponente 2, dalle ore 10 alle ore 13 e il pomeriggio dalle 14 alle 18, per partecipare è necessario avere con sé la fotocopie della carta d’identità, del codice fiscale e del codice Iban.