Stasera in tv: in onda “Quasi amici ” e “Sissi”

Sono diversi i film disponibili stasera in tv, per chi non vuole recarsi presso un cinema Catania. Ecco alcuni dei film più consigliati dalla redazione di LiveUnict.

Stasera in tv: sono diversi i film disponibili per questo martedì sera. Ecco alcuni dei più consigliati dalla redazione di LiveUnict, per chi, con questo meteo avverso, preferisce non recarsi in un cinema Catania, ma guardare un film direttamente dalla propria casa.

Quasi amici [Canale 27, ore 21.10]: Commedia francese del 2011, che racconta la storia di un’amicizia. Dopo un incidente di parapendio che l’ha paralizzato dal collo in giù, un ricco aristocratico di nome Philippe ha bisogno di qualcuno che si occupi costantemente di lui. Per questo assume come badante Driss, un giovane senegalese appena uscito dal carcere. Il ragazzo, però, è la persona meno adatta a questo tipo di lavoro, andando incontro a una serie di imprevisti iniziali e di incomprensioni che, una volta superate grazie agli insegnamenti di Philippe, pongono la base per un rapporto di amicizia inaspettato.

L’immortale 2010 [Canale 9, ore 21.25]: Film poliziesco del 2010, racconta di Charly Mattei che ha chiuso il suo conto con la giustizia. L’uomo da tre anni conduce una vita regolare, dedicata alla moglie e ai suoi due bambini, ma i suoi sforzi non sono premiati: una mattina subisce un agguato e viene trovato in fin di vita con 22 proiettili in corpo. Contro ogni aspettativa, non muore.

Sissi [Canale 5, ore 21.20]: La giovane duchessa Elisabetta di Baviera, soprannominata Sissi, è vivace, colta ed intelligente. Sua madre, però, la obbliga a seguire la sorella a Ischl, dove è previsto l’annuncio del suo fidanzamento con l’imperatore Francesco Giuseppe. Nonostante l’iniziale ribellione da parte di Sissi, durante un inseguimento a cavallo incontra Franz, di cui si innamora perdutamente.