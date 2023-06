Stasera in TV: in onda “L’incredibile Hulk” e “Una moglie bellissima”

La redazione di LiveUnict propone film e programmi da guardare stasera in TV in questa giornata uggiosa dove uscire è praticamente impossibile. Ecco i titoli più interessanti.

L’incredibile Hulk [Italia 1, ore 21:20]: Lo scienziato Bruce Banner è impegnato a trovare una soluzione al suo enorme problema: la contaminazione da raggi gamma che lo porta a trasformarsi occasionalmente nell’incontenibile e rabbioso essere verde dalla smisurata forza.Si è così costretto a vivere in perenne esilio dal suo mondo e dalla donna che ama, Betty Ross (Liv Tyler), anche perché deve nascondersi da chi gli dà la caccia per studiarlo, neutralizzarlo e carpire il segreto della sua forza: il generale Thunderbolt Ross (William Hurt) che ha ingaggiato anche Emil Blonsky (Tim Roth), un soldato del KGB, ben attrezzato e pronto a tutto, persino a farsi iniettare un siero che dovrebbe dargli forza e poteri speciali. Qualcosa va però storto e Blonsky si trasforma a sua volta in un mostro mutante, Abominio. Banner si trova così di fronte a un dilemma: decidere se continuare a essere Hulk e combattere Abominio o trovare la propria personale salvezza a scapito di quella della collettività.

Trafficanti [Canale 20, ore 21:05]: Un giovane di Miami in guai finanziari si mette in affari con un suo vecchio compagno del liceo nella sua società di vendita di armi, la AEY Inc.. Inizialmente gli affari procedono a gonfie vele, ma i guai non tardano ad arrivare.

Una moglie bellissima [Cine 34, ore 21:00]: Mariano, fruttarolo in un paesino della toscana è sposato con Miranda una bellissima donna. Un giorno al mercato Miranda viene notata da un fotografo che le propone di fare un calendario.

Un poliziotto alle elementari [Canale 27, ore 21:00]: Per acciuffare un trafficante di droga, John si infiltra come maestro nella scuola del figlio del criminale.