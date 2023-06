Stasera in tv: in onda “Gli anni più belli” e “Momentum”

Cinema Catania non offrono niente di nuovo? Ecco i programmi più interessanti da guardare comodamente dal proprio divano stasera in tv.

Gli anni più belli [Rai 1, ore 21.30]: Quattro ragazzi fanno amicizia da adolescenti negli anni ’80. La loro storia dura fino all’età adulta, quando prendono strade diverse e vivono alti e bassi.

Momentum – 2015 [Mediaset 20, ore 21.04]: Alex è una ladra e si decide a fare un ultimo colpo, rubando dei diamanti ed una chiavetta usb. Da quel momento, però, la ragazza è in pericolo di vita,diventando il bersaglio di un assassino.

Valérian e la città dei mille pianeti [Rai Movie, ore 21.10]: Valérian e Laureline hanno una difficile missione da intraprendere per il Governo dei Territori Umani: il compito principale è di mantenere l’ordine nell’Universo.

Made in Italy – Una casa per ritrovarsi [Tv8, ore 21.30]: Un artista londinese torna in Toscana con il figlio per vendere la casa che ha ereditato dalla defunta moglie. Nessuno dei due, però, si aspettava di trovare la proprietà in rovina.