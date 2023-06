Stasera in TV: in onda “Kingsman” e “La ragazza e l’ufficiale”

Poca voglia di uscire stasera? Ecco i consigli della redazione di LiveUnict su cosa guardare stasera in TV

Poca voglia di uscire stasera e cinema Catania affollati? Nessuno problema, la redazione di LiveUnict consiglia i migliori titoli da vedere stasera a casa sul piccolo schermo.

Kingsman [Rai 4, 21:20]: Dopo essere stato arrestato, Eggsy viene reclutato da Harry Hart, un agente dei Kingsman interpretato da Colin Firth. I Kingsman sono un’organizzazione segreta di spie che operano al di fuori del sistema di intelligence ufficiale.

La ragazza e l’ufficiale [Canale 5, 21:20]: Seyit Eminof, uno dei migliori ufficiali dello Zar, incontra Alexandra Verjenskaya, detta Sura, una delle tre sorelle figlie di Julien Veriensky. La ragazza si innamora perdutamente dell’ufficiale ma Seyit, più grande e maturo, dissumula il suo interesse con un’apparente indifferenza. Poco dopo, Seyit parte per la Crimea mentre Sura rimane a Pietrogrado per assistere il padre: nel frattempo, iniziano le prime sommosse di quella che diventerà la rivoluzione russa del 1917.

Spirale di bugie [Rai 2, 21:20]: Jake e Anna, una coppia in crisi, partono per l’Australia con i due figli piccoli nel tentativo di recuperare il matrimonio. Tuttavia, Anna non si fida più di Jake.