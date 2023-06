Lutto nel calcio siciliano: si spegne a 50 anni Santo Palma

Si è spento all'età di 50 anni Santo Palma, dirigente siciliano molto apprezzato nel mondo del calcio siciliano.

Il mondo del calcio siciliano piange la scomparsa di Santo Palma, dirigente siciliano molto apprezzato dai tifosi e dagli addetti ai lavori. L’uomo aveva da poco compiuto 50 anni: è stato un malore improvviso a portarlo via.

Santo Palma è stato protagonista di tante esperienze nel calcio isolano, tra cui la più significativa quella a Ragusa, dove nella stagione 2018/2019 ha vinto il campionato di Promozione e la Coppa Italia di categoria. Diverse le esperienze anche con Valverde, Adrano, Acireale, Scordia, Atletico Catania e Catania Beach Soccer.

Molti sono i messaggi di cordoglio di società sportive, colleghi e giornalisti che hanno pubblicato sui social: “Amico mio non ci credo – ha scritto Attilio Scuderi, direttore di “Catanista”, che aveva Palma come ospite fisso nel suo talk radiofonico dedicato al Catania -. Non può essere e non riesco a decifrare nemmeno le parole. Mi si è gelato il sangue. Una persona speciale, una persona vera con un cuore grande così. Domani sarebbe stato come sempre il tuo giorno a Catanista, anche se ho sempre preferito vederti in campo costruendo le tue squadre in maniera sapiente e senza farti condizionare dalla sporcizia del calcio”.