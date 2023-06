Etna Comics 2023, 25 anni di Harry Potter: la storia di un successo

25 anni di Harry Potter: il percorso della leggenda che ha dato vita ad un franchise dal valore di oltre 25 miliardi di dollari

L’Etna Comics 2023 festeggia i 25 anni di Harry Potter. Il festival del fumetto ha elaborato un fitto programma di eventi e conferenze per celebrare una delle principali icone del mondo fantasy.

Perché questa passione?

Sono tanti i motivi per cui ci si potrebbe appassionare alla saga di Harry Potter: il fascino del mondo magico, la lotta fra il bene e il male fino ad un più generale amore per il fantasy. Ma ciò che ha contribuito maggiormente al successo della saga, è stata la sua impostazione, magistralmente modellata per combaciare con il percorso di crescita giovanile. Partendo dall’ingresso di un piccolo Harry ad Hogwarts, la saga si evolve, incupendosi gradualmente col passare del tempo: un calco metaforico dell’evoluzione della vita del giovane studente. Harry entra in una scuola di magia, un ambiente nuovo e sconosciuto, e, crescendo, acquisisce sempre più abilità e competenze che, man mano, gli saranno necessarie per affrontare le sfide sempre più ardue che gli si presenteranno davanti: allegoria perfetta di un normale studente liceale che, avanzando nel suo percorso, vede aumentare sia le sue capacità sia le sue responsabilità ed è costretto ad affrontare le prove, sempre più ostiche, che la vita gli metterà davanti.

Basta pensare al logo “Harry Potter” presente all’inizio di ogni film: all’inizio la scritta è dorata e luminosa, ma andando avanti con i film, diventa sempre più grigia, cupa, fino a toccare un profondo nero nell’ultimo film della serie. La stessa evoluzione dei personaggi all’interno della saga corrisponde ad un percorso di crescita nel quale tutti si possono immedesimare: i problemi con i professori, le amicizie, i primi amori…

Un’icona indelebile

Grazie a tutto questo, i libri di Harry Potter sono stati tradotti in 25 lingue, hanno venduto più di 400 milioni di copie in tutto il mondo e dato vita ad un franchise dal valore di oltre 25 miliardi di dollari. I film sono stati tradotti in 77 lingue e hanno ottenuto 7,7 miliardi di incassi, piazzandosi al terzo posto (nel 2017) nella classifica delle serie campioni d’incassi. Un’icona indelebile, che viene riconosciuta da semplici segni, come il distintivo simbolo dei doni della morte oppure, molto più semplicemente, un paio di occhiali capeggiati da un fulmine.

La storia di un successo

Ripercorriamo la storia della catena di libri che ha segnato il mondo magico: