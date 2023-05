UNICT – Green Week 2023: gli eventi in programma

In arrivo la Green Week 2023. Di seguito tutti gli eventi in programma organizzato dall'Università di Catania.

Per la Settimana verde dell’Ue, dal 3 all’11 giugno, visite guidate e attività laboratoriali nelle aree protette gestite dall’ateneo cataneseL’Università di Catania aderisce anche quest’anno alla Green Week 2023 con una serie di eventi in programma dal 3 all’11 giugno. In programma visite guidate e attività laboratoriali nelle aree naturali protette di cui l’ateneo, tramite l’Area della Terza Missione, è ente gestore.

In particolar modo il programma delle attività nelle aree protette gestite da Unict prevede:

martedì 6 giugno, dalle 9,30, nella Riserva naturale integrale “Complesso Immacolatelle e Micio Conti” di San Gregorio un’attività di inanellamento dell’avifauna;

di San Gregorio un’attività di inanellamento dell’avifauna; mercoledì 7 giugno, dalle 9,30, nella Riserva naturale integrale “Complesso Speleologico Villasmundo-S. Alfio di Melilli la passeggiata “ due passi nel bosco”;

due passi nel bosco”; giovedì 8 giugno, dalle 9,30, nella Riserva naturale integrale “Grotta Palombara” di Melilli la campagna di piantumazione di essenze forestali autoctone, mentre nella Riserva naturale integrale “Grotta Monello” l’iniziativa “Sculture di Gocce” con la visita al “Museo del Carsismo Ibleo”;

venerdì 9 giugno, dalle 9,30, nella Riserva naturale orientata “Vallone di Piano della Corte” di Agira l’iniziativa “Il Vocabolario della Natura” al Museo Diodoro siculo. Giornate all’insegna della sostenibilità, del benessere e della condivisione, esperienze immersive in equilibrio con la natura per le famiglie, per gli studenti e per le comunità.

Tutte le iniziative in programma si svolgeranno gratuitamente su prenotazione obbligatoria tramite aree.protette@unict.it o contattando il numero 3408280281.

La Green Week dell’UE è il più grande evento annuale sulla politica ambientale europea che coinvolge cittadini europei e ambientalisti, studenti di ogni ordine e grado e responsabili politici attraverso seminari, webinar, passeggiate naturalistiche e eventi per rendere tutti protagonisti delle azioni messe in campo dall’UE sui temi ambientali e sugli obiettivi da raggiungere insieme nei prossimi decenni. Un’opportunità annuale per sensibilizzare, promuovere e discutere di ambiente e sostenibilità organizzata dalla Direzione generale dell’Ambiente della Commissione europea.

L’edizione di quest’anno è incentrata sul tema “Delivering a net-zero world”, ovvero la rivoluzione tecnologica pulita tramite una più ampia transizione ecologica, il ripristino della natura come nostro principale alleato e ponendo fine all’inquinamento. Un’occasione, dunque, per celebrare i progressi che sono stati compiuti e per incoraggiare i cittadini, le comunità e le organizzazioni a intraprendere azioni più sostenibili per proteggere, preservare e ripristinare il nostro ambiente.

Al tempo stesso, essendo il 2023 l’Anno europeo delle competenze, anche in occasione della Settimana verde si coinvolgeranno i giovani e le comunità a potenziare le loro scelte future per acquisire competenze sostenibili, resilienti e socialmente eque.

Dotare le persone con le competenze necessarie garantirà per il futuro che nessuno venga lasciato indietro e contribuirà alla crescita sostenibile. La transizione green richiede sia competenze tecniche, sia competenze legate al pensiero sostenibile e all’agire in modo sostenibile per conservare i tesori naturali dell’Europa. Partecipare alla Green Week dell’UE è un modo eccellente per mostrare come si può svolgere un ruolo attivo nella transizione dell’Europa verso un futuro più verde.