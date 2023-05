Incendio in appartamento nel Catanese: fiamme dovute a cause elettriche

Un incendio si è sviluppato in un appartamento nel Catanese: intervenuti i Vigili del Fuoco per spegnere il rogo, probabilmente dovuto a cause elettriche.

Un incendio sviluppatosi in un appartamento del Catanese ha reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per riportare la situazione alla normalità. Il rogo è scoppiato in un appartamento al piano terra di una palazzina a due elevazioni sita a Santa Tecla.

Per spegnere il rogo è stato necessario l’intervento di una squadra operativa dei vigili del fuoco del distaccamento di Acireale. Dai primi rilievi, le fiamme si sarebbero sviluppate per cause elettriche coinvolgendo parte della cucina dell’appartamento. A dare l’allarme sono stati i vicini di casa, allarmati dalla vista del fumo, e fortunatamente nessuno si trovava nell’appartamento quand’è scoppiato l’incendio. Sul posto è intervenuta di supporto anche un’autobotte proveniente dalla sede centrale del comando provinciale dei vigili del fuoco di Catania.