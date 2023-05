Stasera in TV: in onda: “Fiorentina VS Inter” e “Pirati dei Caraini”

La redazione di LiveUnict consiglia una serie di film e programmi da guardare stasera in TV. Ecco i titoli da non perdere.

Il diritto di contare [Rai 1, ore 21:30]: Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson sono tre donne afro-americane. Lavorano alla Nasa e sono le menti brillanti che hanno messo a punto il primo programma di missioni spaziali che ha portato uomini come l’astronauta John Glenn in orbita. Il loro operato, basato sull’elaborazione di importanti dati matematici, ha contribuito a ridare nuova fiducia alla nazione, ridefinire la corsa nello spazio e stupire il mondo. Da visionarie quali sono, hanno avuto la meglio sugli stereotipi di genere e razza, divenendo fonte di ispirazione per le giovani generazioni.

Calcio – Coppa Italia, Fiorentina VS Inter [Canale 5, ore 21:00]

Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare [Italia 1, ore 21:20]: Dopo essere sfuggito alle guardie del re nel tentativo di liberare il vecchio compagno di mare Gibbs, Jack Sparrow si ritrova prigioniero sulla nave di Barbanera, grazie alla bella e inaffidabile figlia di quest’ultimo, Angelica, in passato sedotta e abbandonata da Jack stesso e ora a capo della ciurma di zombie del padre. Suo malgrado, Jack fa dunque rotta verso la Fontana della giovinezza, alleandosi con Barbossa che si finge al servizio della corona d’Inghilterra, ma che in realtà vuole vendicarsi di Barbanera, responsabile della gamba di legno che lo invalida. Per poter ottenere dalla fonte il suo beneficio, a pirati, soldati e corsari occorrono pero’ alcuni ingredienti di non facile reperimento: due antichi calici e una lacrima di sirena.

Un amore a 5 stelle [Canale 8, ore 21:10]: Marisa Ventura è una ragazza madre impiegata come cameriera in un elegante albergo di Manhattan. Qui incontra un facoltoso e affascinante gentleman, in corsa per il Senato degli Stati Uniti che inizialmente la scambia per un’ospite dell’albergo. Chiarito l’equivoco, i due iniziano a frequentarsi: l’uomo non ha intenzione di rinunciare a lei anche se la loro storia d’amore può compromettere la sua carriera politica.