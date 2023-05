Stasera in TV: “L’uomo sul treno” e “Matrimonio alle Bahamas”

Stasera in TV: sono diverse le proposte per questo martedì sera. Ecco alcuni dei film più consigliati dalla redazione di LiveUnict.

I magnifici sette [Rai Due, ore 21.20]: Film americano di genere Western del 2016, che racconta del magnate Bartholomew Bogue che esercita il suo fatale controllo sulla cittadina di Rose Creek. Gli abitanti, oppressi da soprusi e vessazioni, trovano un insperato aiuto in sette fuorilegge, giocatori d’azzardo e mercenari, chiamati a proteggerli: Sam Chisolm, Josh Faraday, Goodnight Robicheaux, Jack Horne, Billy Rocks, Vazquez e Red Harvest. Mentre preparano la cittadina alla violenta resa dei conti che sta per arrivare, i sette mercenari si ritroveranno a lottare per qualcosa che va ben oltre il semplice denaro.

Matrimonio alle Bahamas [Canale 34, ore 21.00]: Commedia italiana del 2007, racconta le vicende di due famiglie si ritrovano alle Bahamas per il matrimonio dei loro figli. Una famiglia ha origini umili l’altra invece è ricchissima. Queste differenze di reddito faranno vacillare i giovani, dando origine a numerose vicende esilaranti.

Una canzone per mio padre [Canale 28, ore 20.55]: Film americano del 2018, racconta di Bart Millard, un ragazzo di dieci anni che vive con i genitori, il cui padre Arthur lo tratta tuttavia in modo violento. Grazie a una ragazza di cui si innamora, Shannon, il ragazzo entra in contatto con la religione cristiana e inizia a comporre la propria musica. Crescendo il giovane mantiene un rapporto distante dal padre, scoprendo poi che ha un cancro in fase terminale e che, pentendosi del male che gli aveva arrecato, si era nel frattempo convertito al cristianesimo. Malgrado inizialmente Bart non creda al cambiamento avvenuto in suo padre, in seguito decide di perdonarlo; dopo la sua morte scrive inoltre una canzone per lui, dal titolo “Posso solo immaginare”, che si rivelerà di grande successo.

L’uomo sul treno [Rai Movie, ore 21.10]: Film del 2018 particolarmente apprezzato dal pubblico per la trama avvincente e ricca di colpi di scena, racconta di Michael MacCauley,un pendolare che da circa vent’anni, tutti giorni feriali, si reca a New York, finché non perde il lavoro presso una importante compagnia di assicurazioni. Prima era un agente di polizia e ha ancora amici nel dipartimento, tanto che confessa la sua disgrazia all’ex partner e aspetta invece di tornare a casa per dirlo alla moglie. Sul treno del ritorno incontra però una donna misteriosa che gli offre centomila dollari in cambio della sua collaborazione: vuole che trovi una persona di cui sa solo che non si tratta di un passeggero abituale.